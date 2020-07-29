В условиях пандемии Украина может стать мировой житницей – министр Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что пандемия коронавирусной инфекции создает для Украины возможность утвердить статус мировой житницы для обеспечения продовольственной безопасности. Об этом говорится в статье министра "Корми и властвуй" для издания "Зеркало Недели".



В частности, глава МИД сформулировал свое видение национальной идеи Украины, которая касается роли Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности.



Как отмечает министр, пандемия COVID-19 несет Украине как угрозы, так и неожиданные возможности.



"По данным ООН, сейчас около 820 млн человек в мире хронически недоедают, из них 113 млн живут в голоде. Пандемия уже ухудшила и еще ухудшит эту ситуацию. Остановка полноценного сообщения разорвала устойчивые цепи снабжения продовольственными товарами. Стало очевидным, что глобальная экономика, к которой все привыкли, в действительности невероятно уязвима. Статистика голода уже начала расти. В таких условиях украинская житница приобретает неожиданно высокий вес", - отметил Д.Кулеба.



По его убеждению, коронавирус создает уникальную возможность для Украины. "Спустя почти столетие после трагического испытания геноцидом Голодомора стать "Мировой Житницей 2.0". Не той, откуда вывозят зерно ради "золота партии", а той, которая способна гарантировать продовольственную безопасность себе и партнерам. Этим обретая авторитет и влияние на мировой арене. Звучит амбициозно, но реалистично", - считает Д.Кулеба.



Он убежден, что в новых условиях вопрос продовольственной безопасности имеет все шансы стать актуальнее вопроса цен на энергоносители. В этой связи место Украины в мире должно формулироваться как "гарант мировой продовольственной безопасности".



Министр добавил, что начала пандемии наши дипломаты видят, как растет заинтересованность в импорте из Украины наших традиционных продуктов. География запросов — от Чили до Индии. "В топе — кукуруза, пшеница, ячмень, соевые бобы, корма для животноводства, пшеничные отруби, растительные масла, семена масличных культур, орехи, солод, отдельные виды овощей и фруктов. Аналитика МИД свидетельствует о большом потенциале украинского продовольствия в странах Африки, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, отдельных регионах Латинской Америки", - заявил Д.Кулеба.



Также он отметил, что внешнеполитическое ведомство стремится максимально расширить и усовершенствовать предложение на продовольственном рынке.



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