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1 августа Украина меняет правила карантина

29.07.20 13:44 , Интерфакс-Украина
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Новые правила относительно карантина начинают действовать в стране с 1 августа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"С 1 августа в Украине начинают действовать новые правила относительно карантинных ограничений. Мы сделали распределение на четыре зоны, в каждой из которых будут разные ограничения. Самые мягкие будут в "зеленой" зоне – масочный режим, соблюдение дистанции, один человек на 5 кв. м на массовых мероприятиях, при посещении кинотеатров и театров занятость зала не более чем на 50%, в общественном транспорте перевозка исключительно в рамках сидячих мест. Относительно пересечения границы между "красной" и "зеленой" зонами внутри страны – в "красной" будет ограничено движение транспорта, будут установлены соответствующие посты на пересечении", - сказал он.

Министр подчеркнул, что новые правила вводятся и для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

тносительно приезда из-за границы с 1 августа статистика будет обновляться раз в семь дней. Также мы изменим показатели – если в настоящее время мы измеряем количество активных больных в стране, то с 1 августа это будет происходить как в странах Европы. Будет два показателя - если прирост больных за последние 14 дней превышает такой прирост на территории Украины и если процент прироста за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями будет более 30", - сказал М.Степанов.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, установив четыре зоны действия ограничений, в зависимости от уровня заболеваемости.

МинПром

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