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ММК потерял половину прибыли из-за коронавируса

29.07.20 13:28 , Металлоснабжение и сбыт
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Чистая прибыль группы "Магнитогорский металлургический комбинат" по МСФО в первом полугодии 2020 г. снизилась в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 189 млн долл., следует из материалов компании.

Выручка снизилась на 22,3%, составив 2,978 млрд долл.

Группа ММК в III квартале ожидает продолжения оживления спроса на внутреннем рынке и роста капитальных затрат, следует из сообщения компании.

"С середины мая мы наблюдаем постепенное восстановление спроса со стороны предприятий автопрома, трубной промышленности, а также активизацию работы металлотрейдеров. Одновременно мы видим постепенное, но в тоже время устойчивое восстановление спроса и цен на сталь на российском рынке, следствием чего стало сокращение экспорта со стороны ММК и рост более рентабельных внутренних продаж, что соответствует нашей корпоративной стратегии", — приводятся в сообщении слова гендиректора ММК Павла Шиляева.

В частности, ММК ожидает, что капвложения в третьем квартале будут несколько выше предыдущего квартала (176 млн долл.) в связи с переносом сроков запуска стана 2500 горячего проката и продолжением строительства фундамента под новую коксовую батарею. При этом запуск стана должен расширить производственные возможности группы по горячекатаному прокату и оказать положительное влияние на объемы продаж в третьем квартале.

МинПром

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