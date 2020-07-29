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Канадская Northern Dynasty Minerals получила все разрешения на мегапроект Pebble

29.07.20 09:59 , Металлоснабжение с сбыт
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Канадская компания Northern Dynasty Minerals получила финальное экологическое заключение для своего мегапроекта Pebble на полуострове Аляска. Теперь для запуска проекта ей осталось получить последнее разрешение от федеральных властей США, которое ожидается в конце августа.

Строительство рудника Pebble, как ожидается, станет крупнейшим горнодобывающим проектом в Северной Америке. По данным геологоразведки, его запасы составляют 6,5 млрд. тjyy руды, в которой содержатся более 25 млн тонн меди, 1,5 млн тонн молибдена, 71 млн унций золота и 345 млн унций серебра. По нынешним ценам все это стоит свыше 340 млрд долл.

В то же время, местное население и экологические НГО выступают категорически против проекта. Открытые разработки будут проводиться в непосредственной близости от побережья Бристольского залива. Это создает опасность загрязнения морских вод и угрозу для уникальной природы Аляски.

Однако Northern Dynasty утверждает, что все замечания экологов учтены, и проект будет осуществляться со всеми возможными предосторожностями. В частности, расчетные объемы производства снижены по сравнению с первоначальным проектом, а при извлечении золота не будут использоваться цианиды.

Месторождение Pebble было обнаружено еще в 80-е гг., но обнаружившая его канадская компания Cominco (сейчас входит в Teck Resources) отказалась от проекта из-за многочисленных трудностей. Компания Northern Dynasty приобрела права на него в 2005 г.

МинПром

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