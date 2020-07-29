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Kumba ожидает снижения цен на руду до 90 долл к концу года

29.07.20 09:33
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Компания Kumba Iron Ore ожидает, что цены на сталеплавильное сырье снизятся во второй половине этого года по мере увеличения поставок из Бразилии, передает Bloomberg.

"Мы должны увидеть некоторую умеренность, когда цена упадет до уровня 90 долл. за тонну до конца года, что по-прежнему очень хорошая цена", - сказал Тимо Смит, руководитель отдела маркетинга в Kumba Iron Ore во вторник 28 июля.

В первой половине года крупнейший в Африке производитель железной руды получил среднюю цену в 93 долл. за тонну, что на 14% ниже, чем годом ранее, несмотря на восстановление спроса в Китае после вспышки коронавируса. В то время как Kumba выиграла от более слабого ранда, который снижает затраты для южноафриканских компаний, пандемия сдерживала производство.

Kumba сократила свои промежуточные дивиденды до уровня, эквивалентного 75% от общей прибыли с 98% годом ранее, хотя выплаты все еще находятся на верхнем уровне целевого диапазона. Эти доходы, за исключением некоторых разовых статей, упали на 17% до 8,4 млрд рандов (508 млн долл).

МинПром

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