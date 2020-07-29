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Руководитель En+ поддержал требования Русала о смене менеджмента Норникеля

29.07.20 12:31 , Рейтер
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Глава совета директоров группы En+ поддержал требования "Русала" о смене менеджмента "Норникеля" после гигантской утечки топлива в Арктике, но сказал, что пока рано говорить о влиянии ситуации на дивиденды никелево-палладиевого гиганта.

"Слишком рано говорить о каком-либо влиянии на дивиденды. Мы хотим увидеть независимый отчет. И мы дадим свою оценку об этой экологической катастрофе на основе этих данных", - сказал Рейтер Грегори Баркер, глава совета группы En+, владеющей контрольным пакетом "Русала".

"Русал", которому принадлежит 27,8% акций "Норникеля", выпустил специальное заявление после серии экологических аварий на объектах Норникеля, в котором призвал совет директоров принять резолюцию и потребовать от главы компании и основного владельца акций Владимира Потанина поменять менеджмент.

В.Потанин владеет 34,5% "Норникеля" и возглавляет компанию последние семь лет.

Как сообщалось, в конце мая из треснувшего резервуара на электростанции "Норникеля" в арктические реки и почву на Таймыре утекло около 21.000 тонн нефтепродуктов. Ущерб природе власти оценили в беспрецедентную для России сумму 2 млрд долл. После катастрофы компания столкнулась с рядом более мелких аварий.

После экологической катастрофы В.Потанин предложил ограничить дивиденды "Норникеля" в 2020 году минимальными выплатами в 1 млрд долл. из-за возможных трат.

"Русал", которому дивиденды "Норникеля" помогают переживать трудные времена, хотел дождаться оценки ущерба, а после ее появления назвал размер штрафа беспрецедентным, ожидая скорейшего заседания совета директоров Норникеля для поиска источника покрытия убытков.

Алюминиевый гигант сообщил накануне о снижении продаж на 10% во втором квартале в годовом сравнении на фоне пандемии коронавируса, но смог увеличить их к первому кварталу на 6,8%, хотя ожидал худший квартал в истории пережитых кризисов.

Благодаря темпам восстановления Китая "Русал" улучшил ожидания глобального спроса на алюминий, прогнозируя снижение на 8-9% в 2020 году, сказал во вторник Роман Андрюшин, директор по сбыту и маркетингу "Русала".

МинПром

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