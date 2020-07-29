Руководитель En+ поддержал требования Русала о смене менеджмента Норникеля

Глава совета директоров группы En+ поддержал требования "Русала" о смене менеджмента "Норникеля" после гигантской утечки топлива в Арктике, но сказал, что пока рано говорить о влиянии ситуации на дивиденды никелево-палладиевого гиганта.
"Слишком рано говорить о каком-либо влиянии на дивиденды. Мы хотим увидеть независимый отчет. И мы дадим свою оценку об этой экологической катастрофе на основе этих данных", - сказал Рейтер Грегори Баркер, глава совета группы En+, владеющей контрольным пакетом "Русала".
В.Потанин владеет 34,5% "Норникеля" и возглавляет компанию последние семь лет.
Как сообщалось, в конце мая из треснувшего резервуара на электростанции "Норникеля" в арктические реки и почву на Таймыре утекло около 21.000 тонн нефтепродуктов. Ущерб природе власти оценили в беспрецедентную для России сумму 2 млрд долл. После катастрофы компания столкнулась с рядом более мелких аварий.
После экологической катастрофы В.Потанин предложил ограничить дивиденды "Норникеля" в 2020 году минимальными выплатами в 1 млрд долл. из-за возможных трат.
"Русал", которому дивиденды "Норникеля" помогают переживать трудные времена, хотел дождаться оценки ущерба, а после ее появления назвал размер штрафа беспрецедентным, ожидая скорейшего заседания совета директоров Норникеля для поиска источника покрытия убытков.
Благодаря темпам восстановления Китая "Русал" улучшил ожидания глобального спроса на алюминий, прогнозируя снижение на 8-9% в 2020 году, сказал во вторник Роман Андрюшин, директор по сбыту и маркетингу "Русала".