В Украине растет задолженность по зарплатам Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в июне выросла на 0,1% и на 1 июля 2020 года составила 3,15 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.



В то же время, по данным Госстата, в минувшем месяце сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 0,8% и на 1 июля текущего года составила 1,94 млрд грн



Сокращение задолженности по заработной плате в июне 2020 года зафиксировано в Луганской (на 27,6%), Волынской (на 12,5%) , Херсонской (на 8%), Сумской (на 6,4%), Полтавской (на 3,6%), Житомирской (на 3,1%), Донецкой (на 0,6%), Николаевской (на 0,2%) областях и Киеве (на 1,9%).



При этом рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался в Ривненской (на 41,2%), Черновицкой (на 24,1%), Львовской (на 14,7%), Запорожской (на 14%), Хмельницкой (на 13,3%), Тернопольской (на 11,3%), Черниговской (на 8,8%), Кировоградской (на 8,6%), Одесской (на 8,1%), Винницкой (на 7,6%), Закарпатской (на 6,4%), Киевской (на 4,4%), Днепропетровской (на 3,4%), Харьковской (на 2,1%), Ивано-Франковской (на 0,4%) и Черкасской (на 0,3%) областях.



Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в июне 2020 года задолженность по выплате заработной платы сократилась в сфере предоставления других видов услуг – на 63% (до 0,42 млн грн), грн), в строительстве – на 12,5% (до 44,3 млн грн), оптовой и розничной торговле – на 11,8% (до 27,6 млн грн), и сфере информации и телекоммуникаций – на 10% (до 10,73 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности – на 9,9% (до 226,59 млн грн) и в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 2,7% (до 15,72 млн грн)



Задолженность по выплате заработной платы в июне 2020 выросла в сфере временного размещения и организации питания – на 25,3% (до 8,44 млн грн), здравоохранении – на 14,4% (до 34,52 млн грн), в сельском хозяйстве – на 11,4% (до 54,36 млн грн), в сфере искусства, спорта и развлечений – на 9,8% ( до 0,86 млн грн), образовании – на 7,9% (до 19,14 млн грн), в сфере государственного управления и обороны, обязательного социального страхования – на 4,2% (до 5,9 млн грн), операций с недвижимостью – на 1,5% (до 61 млн грн), на предприятиях промышленности – на 1,1% (до 2,35 млрд грн), в финансовой и страховой деятельности – на 0,2% (до 10,68 млн грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности – на 0,1% (до 278,2 млн грн).



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