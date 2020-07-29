Цена чугуна на всех рынках пошла вверх "Укрпромвнешэкспертиза" заявила о росте котировок передельного чугуна во второй декаде июля на всех региональных площадках. Импортеры контрактуют крупные партии материала, чтобы избежать закупок по еще более высоким ценам, сообщает Интерфакс-Украина.



Покупатели из США увеличили количество сделок, стремясь поплнить запасы. Рабочий диапазон цен составляет 335-345 долл./т CIF.



Конкуренцию американским импортерам составляют китайские покупатели. Они контрактуют крупные партии бразильского чугуна по более высоким ценам.



Сделки активизировались и в Турции. Местные заводы охотно закупали импортный чугун в связи с низкими складскими запасами и ростом цен на стальной лом. При этом на цены положительно повлияло и сокращение складских запасов. В результате среднерыночная цена выросла до 330-340 долл./т CIF.



"В ближайшие недели котировки передельного чугуна будут плавно расти ввиду удорожания металлолома и активного контрактования сырья китайскими импортерами. Однако вряд ли рост цен будет значительным, так как спрос на плоский прокат по-прежнему вялый и уровень запасов у американских импортеров достиг довольно высокого уровня", – отметил Юрий Добровольский, заместитель директора "Укрпромвнешэкспертизы".



Аналитики "Укрпромвнешэкспертизы" прогнозируют в ближайшие недели рост цен на металлолом в связи с пополнением запасов турецкими металлургами, а также высоким спросом на сырье на внутреннем рынке США. При этом существенным ограничивающим фактором станет вялый спрос на длинный прокат, экспортируемый турецкими производителями..



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