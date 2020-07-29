Локализация производства подрывает Ассоциацию с ЕС – вице-премьер Принятый Верховной Радой на внеочередной сессии 21 июля в первом чтении законопроект о "локализации производства" противоречит Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом и обязательствам Украины во Всемирной торговой организации. Поэтому в Кабмине предполагают, что даже в случае вступления в силу этот закон не будет применяться к странам ВТО и ЕС. Об этом рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.



"Я бы не переоценивала значение этого законопроекта. Буду очень надеяться, что он не окажет негативного влияния на саммит Украина – ЕС, который возглавляется президентом. Мы настолько интенсифицировали диалог с Брюсселем, что мы уже все ожидаем этого саммита, чтобы, наконец, анонсировать крупные решения: определиться с тем, что такое интеграция во внутренний рынок; договориться о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве; анонсировать результаты наших промышленных и энергетических безвизов. А такие решения фактически ставят под угрозу всю работу, которая продолжается в течение года для того, чтобы президент смог зафиксировать свои политические договоренности на уровне саммита", – считает вице-премьер.



По ее словам, евроинтеграция всегда проигрывает популистским инициативам, а ЕС, НАТО и ВТО – это игра вдолгую.



"Убеждена, что правительственная программа восстановления экономики также направлена на поддержку национального производителя, и есть очень много цивилизованных и правильных методов, как это сделать, в том числе через инвестиции", – добавила О.Стефанишина. ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



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