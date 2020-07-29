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Объем пассажирских авиаперевозок падает быстрее, чем предполагалось

29.07.20 11:12 , Интерфакс
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Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) ухудшила базовый прогноз падения пассажирских авиаперевозок в 2020 году к прошлогоднему показателю: в апреле организация ждала "провала" на 46%, теперь - на 55%.

Свой пессимизм IATA связывает с несколькими тенденциями: медленным сдерживанием распространения коронавируса в США и развивающихся странах, сокращением корпоративных поездок (из-за финансового давления на бизнес), слабым потребительским доверием (из-за опасения роста безработицы и рисков подхватить вирус).

В 2021 году глобальный пассажиропоток вырастет в сравнении с "депрессивной" базой 2020 года на 62%, но будет ниже показателя 2019 года на 30%, считают в IATA. Полное восстановление до уровня прошлого года ожидается только в 2023 году - на год позже, чем прогнозировалось ранее.

Поскольку восстановление пассажиропотока на небольших маршрутах ожидается более быстрым, чем на дальнемагистральных, пассажирооборот будет восстанавливаться медленнее. К "доковидному" уровню этот показатель вернется не ранее 2024 года - также на год позже, чем IATA прогнозировала ранее.

"Научные достижения в борьбе с COVID-19, включая разработку успешной вакцины, могли бы позволить ускорить выздоровление. Однако в настоящее время, по-видимому, существует больше рисков снижения, чем повышения базового прогноза", - заключили в IATA.

МинПром

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