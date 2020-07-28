Вокруг ОГХК идут корпоративные войны

Обвинения со стороны экс-руководства АО "Объединенная горно-химическая компания" о расторжении контракта с американской компанией Chemours (входит в холдинг Dupont) являются абсурдными и не содержат ни одного правдивого факта. Государственное предприятие продолжает сотрудничество с международным контрагентом по цене выше на 24,65% и действует исключительно в рамках контракта. Об этом сообщает пресс-служба ОГХК.



"Chemours - это проверенный глобальный игрок и мировой лидер в области титановых технологий. ОГХК при любых условиях исполнять обязательства перед надежным международными контрагентами", - сообщает в.и.о. председателя правления АО "ОГХК" Питер Дэвис.



По его словам, прежнее руководство ведет нечестную игру, пытаясь напомнить о себе и вернуть полномочия.



"Если раньше со стороны предыдущих руководителей ОГХК распространялась искаженная информация, то теперь они перешли к распространению откровенных фейков", - добавляют в пресс-службе.



Напомним, что экс-руководство ранее сообщало о заключении нового соглашения ОГХК с Chemours по заниженной цене. По состоянию на сегодня государственное украинское предприятие сотрудничает с международным холдингом по цене на 24,65% выше, в сравнении с предыдущим периодом.



Стоит также отметить, что информация относительно деятельности ОГХК временно будет публиковаться на официальном сайте Фонда государственного имущества Украины, поскольку доступ к сайту компании и официальной Facebook страницы ОГХК заблокирован бывшим менеджментом.



Ранее сообщалось, что Кабинет министров на заседании в среду, 22 июля, согласовал назначение временно исполняющим обязанности главы правления АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) Питера Дэвиса.



МинПром

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