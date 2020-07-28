Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Вокруг ОГХК идут корпоративные войны

28.07.20 18:04 , РБК Украина
печать
размер текста:

Обвинения со стороны экс-руководства АО "Объединенная горно-химическая компания" о расторжении контракта с американской компанией Chemours (входит в холдинг Dupont) являются абсурдными и не содержат ни одного правдивого факта. Государственное предприятие продолжает сотрудничество с международным контрагентом по цене выше на 24,65% и действует исключительно в рамках контракта. Об этом сообщает пресс-служба ОГХК.

"Chemours - это проверенный глобальный игрок и мировой лидер в области титановых технологий. ОГХК при любых условиях исполнять обязательства перед надежным международными контрагентами", - сообщает в.и.о. председателя правления АО "ОГХК" Питер Дэвис.

По его словам, прежнее руководство ведет нечестную игру, пытаясь напомнить о себе и вернуть полномочия.

"Если раньше со стороны предыдущих руководителей ОГХК распространялась искаженная информация, то теперь они перешли к распространению откровенных фейков", - добавляют в пресс-службе.

Напомним, что экс-руководство ранее сообщало о заключении нового соглашения ОГХК с Chemours по заниженной цене. По состоянию на сегодня государственное украинское предприятие сотрудничает с международным холдингом по цене на 24,65% выше, в сравнении с предыдущим периодом.

Стоит также отметить, что информация относительно деятельности ОГХК временно будет публиковаться на официальном сайте Фонда государственного имущества Украины, поскольку доступ к сайту компании и официальной Facebook страницы ОГХК заблокирован бывшим менеджментом.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров на заседании в среду, 22 июля, согласовал назначение временно исполняющим обязанности главы правления АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) Питера Дэвиса.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:52
Украина снизила выработку электроэнергии на 8%
17:28
Украина нарастила долги и в гривне, и в долларах
17:11
За время карантина в Украине резко выросли зарплаты
16:43
Налоговики и таможенники объединят свои информационные системы
16:22
Вторая волна коронавируса похоронит рынок труда в Украине
16:05
Немецкая сталелитейная компания Salzgitter Group потеряла почти 1 млрд евро на продажах
15:51
Укргидроэнерго получило свыше 1 млрд грн прибыли
15:35
В ФГИУ рассказали, когда продадут ОПЗ
15:09
Соглашение с ЕС будет пересматриваться с учетом пожеланий бизнеса
14:52
Курс гривны должен устанавливаться рынком – Шмыгаль
14:32
Во 2 квартале Vale произвела 84,5 тыс. тонн меди
14:19
YASNO завершил энергосервисный контракт на ЦГОКе на 9 месяцев раньше срока
14:08
Убытки Nissan от пандемии оказались выше прогноза
13:54
Индия заваливает стальным экспортом страны Азии
13:37
Между США и Бразилией разгорелся скандал о поставке стальных полуфабрикатов
13:25
Лидер стального рынка Индии снизил производство на 30%
13:14
Польша, Литва и Украина объединились в Люблинский треугольник
12:55
В Украине сокращается число безработных
12:39
Иран вошел в число крупнейших держателей меди в мире
12:24
Энергоатом до конца лета будет поставлять электроэнергию в Беларусь
27.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!