Украина снизила выработку электроэнергии на 8% Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины в январе-июне 2020 года сократилось на 8% (на 6,393 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 73 млрд 425,8 млн кВт-ч, сообщили в Министерстве энергетики.



Атомные электростанции (АЭС) за шесть месяцев текущего года снизили выработку электроэнергии на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 39 млрд 389,1 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 14 млрд 154,9 млн кВт-ч (-23,2% к январю-июню 2019 года), Южно-Украинской – 9,707 млрд кВт-ч (+0,3%), Ривненской – 9 млрд 763,4 млн кВт-ч (-3,8%), Хмельницкой – 5 млрд 763,8 млн кВт-ч (+31,4%).



Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 17,8% – до 24 млрд 126,7 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство 24% – до 17 млрд 579,7 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – увеличили на 5,1%, до 6,547 млрд кВт-ч.



Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 22,1% – до 3 млрд 606,4 млн кВт-ч, тогда как блок-станции увеличили на 18,4% – до 947,4 млн кВт-ч.



Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,3 раза – до 5 млрд 356,2 млн кВт-ч.



Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,6% (в январе-июне 2019 года – 53,4%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 32,9% (36,8%), ГЭС и ГАЭС – 4,9% (5,8%), блок-станций – 1,3% (1%), альтернативных источников – 7,3% (3%).



В июне 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 7,5% (на 878,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 10,862 млрд кВт-ч.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



