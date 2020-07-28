Украина нарастила долги и в гривне, и в долларах Совокупный государственный долг Украины в июне 2020 года вырос на 2,7% в гривне - до 2,269 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 3,5%, до 85,01 млрд долл., сообщило Министерство финансов во вторник.



"В течение июня-2020 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 59,71 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 2,89 млрд", – сообщил Минфин.



Меньший рост долга в гривне в июне связан с укреплением нацвалюты в том месяце до 26,69 грн/долл. (на сегодня 27,76 грн/долл.), в то же время по сравнению с началом года гривня, когда курс составлял 23,69 грн/долл., заметно девальвировала.



В результате в целом за первое полугодие госдолг Украины в гривне вырос на 13,6%, или на 270,88 млрд грн, тогда как в долларовом эквиваленте его рост составил всего 0,8%, или 0,65 млрд грн.



Минфин уточнил, что с начала года внешний госдолг Украины возрос на 2,16 млрд долл. – до 51,12 млрд долл., в том числе в июне – на 2,16 млрд долл.



Как сообщалось, в июне Украина получила первый транш от МВФ по программе stand by на 2,076 млрд долл. и связанное с ним финансирование от ЕС в размере 500 млн евро.



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