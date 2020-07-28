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Налоговики и таможенники объединят свои информационные системы

28.07.20 16:43 , Бизнес Цензор
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Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба осуществляют интеграцию своих информационно-телекоммуникационных систем и других информационных ресурсов для предоставления более удобных сервисов плательщикам. Об этом сообщили в Налоговой службе (ГНС), передает БизнесЦензор.

ак, для упрощения ведения Таможенной службой реестра лиц, осуществляющих операции с товарами, который входит в состав Единой автоматизированной информационной системы органов Гостаможслужбы, сегодня в автоматизированном режиме обеспечивается взаимодействие Реестра с Единым банком данных о налогоплательщиках - юридических лиц и Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков, которые ведутся ГНС", – сказано в сообщении.

Кроме того, при постановке на учет лица, осуществляющего операции с товарами, программным обеспечением предусмотрено получение таможнями сведений о нем в электронном виде из Единого банка данных юридических лиц и/или ГРФЛ, в том числе сведений, поступивших в этих баз данных из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Изменения в регистрационных данных лиц (смена руководителя, бухгалтера, адреса (места жительства) и т.п.) вносятся в Реестр на основе данных из Единого банка данных юридических лиц и/или ГРФЛ, в том числе Реестр самозанятых лиц, полученных в результате взаимодействия информационных систем ГНС и Гостаможенной службы.

Порядок взаимодействия информационных систем Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы по обмену информацией, необходимой для администрирования налогов, сборов и других обязательных платежей, осуществления контрольных процедур по соблюдению налогового и таможенного законодательства утвержден приказом Министерства финансов от 10 июня №286 , зарегистрированным в Министерстве юстиции 26 июня под №593/34876.

МинПром

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