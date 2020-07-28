Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Укргидроэнерго получило свыше 1 млрд грн прибыли

28.07.20 15:51 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Государственное ЧАО "Укргидроэнерго" завершило первое полугодие 2020 года с чистой прибылью 1,35 млрд грн, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,19 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на данные финансовой отчетности за первое полугодие по стандартам МСФО, передает БизнесЦензор.

Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) "Укргидроэнерго" за первое полугодие 2020 года составил 5,97 млрд грн.

По итогам работы в первом полугодии компания уплатила в бюджеты всех уровней 1,87 млрд грн, в том числе 966,8 млн грн дивидендов государству.

Как сообщалось, обновленный в начале июля финплан "Укргидроэнерго" на 2020 год предусматривает снижение прогнозируемых доходов предприятия на 41% – до 8,86 млрд грн. При этом чистая прибыль "Укргидроэнерго" запланирована в сумме 877,57 млн грн, тогда как по итогам прошлого года она составила 3,22 млрд грн.

Напомним, 100% ПАО "Укргидроэнерго" принадлежит государству, с 2011 года предприятие возглавляет Игорь Сирота.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:11
За время карантина в Украине резко выросли зарплаты
16:43
Налоговики и таможенники объединят свои информационные системы
16:22
Вторая волна коронавируса похоронит рынок труда в Украине
16:05
Немецкая сталелитейная компания Salzgitter Group потеряла почти 1 млрд евро на продажах
15:35
В ФГИУ рассказали, когда продадут ОПЗ
15:09
Соглашение с ЕС будет пересматриваться с учетом пожеланий бизнеса
14:52
Курс гривны должен устанавливаться рынком – Шмыгаль
14:32
Во 2 квартале Vale произвела 84,5 тыс. тонн меди
14:19
YASNO завершил энергосервисный контракт на ЦГОКе на 9 месяцев раньше срока
14:08
Убытки Nissan от пандемии оказались выше прогноза
13:54
Индия заваливает стальным экспортом страны Азии
13:37
Между США и Бразилией разгорелся скандал о поставке стальных полуфабрикатов
13:25
Лидер стального рынка Индии снизил производство на 30%
13:14
Польша, Литва и Украина объединились в Люблинский треугольник
12:55
В Украине сокращается число безработных
12:39
Иран вошел в число крупнейших держателей меди в мире
12:24
Энергоатом до конца лета будет поставлять электроэнергию в Беларусь
12:03
В Китае заговорили об уменьшении потребления стали
11:57
Австралийская Lynas запустит в Техасе производство тяжелых редкоземельных металлов
11:41
Европейским банкам продлили запрет на выплату дивидендов
27.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!