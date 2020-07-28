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Соглашение с ЕС будет пересматриваться с учетом пожеланий бизнеса

28.07.20 15:09 , Бизнес Цензор
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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина провела первый диалог с украинским бизнесом по обновлению Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"В следующем году исполняется пять лет с даты вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, которое является крупнейшим Соглашением ЕС с третьей страной. Зона свободной торговли с ЕС открыла нам доступ к крупнейшему рынку на европейском континенте, и теперь ЕС - это основной торговый партнер Украины и крупнейший инвестор в украинскую экономику. Сегодня на ЕС приходится около 42% товарооборота", - отметила О.Стефанишина.

Она добавила, что цель этого диалога - дать старт процессу углубленных консультаций с украинским бизнес-сообществом относительно потребностей и ожиданий от обновления Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Результатом таких диалогов станет обобщенная позиция бизнеса, которая будет учтена при подготовке переговорной позиции Украины в рамках обновления Соглашения.

"Позиция правительства Украины должна базироваться на ожиданиях и потребностях украинского бизнеса, национального производителя. Впервые бизнес-игроки имеют возможность сознательно и прозрачно оценить эффективность работы зоны свободной торговли с ЕС, определить имеющиеся барьеры в торговле, отстоять свои интересы и приумножить свои возможности", - заявила О.Стефанишина.

Вице-премьер-министр напомнила, что положения Соглашения разрабатывались еще в 2010 году, за 10 лет изменились стандарты и запросы как в Европейском Союзе, так и в Украине, в частности, в торговле, поэтому они требуют иных подходов. Поэтому обновление Соглашения об ассоциации, включая модернизация торговой части соглашения, - это необходимость и двигатель углубления европейской интеграции Украины.

"В рамках Соглашения имеем возможность для оценки эффективности выполнения, что предусмотрено статьей 481 Соглашения. Этот инструмент политического диалога между украинской и европейской стороной позволит учесть каждый элемент имплементации Соглашения и выделить те отрасли и сектора, где можно достичь большего прогресса благодаря обновлению", - подчеркнула О.Стефанишина.

Вице-премьер-министр добавила, что для организации системной работы в этом направлении при Офисе вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины создана специальная группа советников.

"При моем офисе будет работать специальная группа советников, которые будут отвечать за взаимодействие с бизнесом в процессе обновления Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Все предложения, которые будут поступать, они тщательно обработают, поэтому я призываю бизнес проявить активность и присылать соответствующие данные. Чтобы каждая важна позиция была учтена в общей переговорной позиции Украины по этому вопросу", - отметила О.Стефанишина.

Основные акценты обновления Соглашения предусматривают следующие направления: обновление приложений - углубление секторальной интеграции; обновление торговых (тарифных и нетарифных) параметров - увеличение объемов беспошлинного экспорта на рынок ЕС и устранения нетарифных мер, ограничивающих торговлю с ЕС.

МинПром

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