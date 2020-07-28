Курс гривны должен устанавливаться рынком – Шмыгаль Кабинет министров не обсуждает с Национальным банком вопросы роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции. Курс должен устанавливаться рынком. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в ходе поездки в Полтавскую область, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.



"Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монетарную политику. Его основные цели - сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы и ценовой стабильности в стране", - сказал он.



Как отметил Д.Шмыгаль, после того, как в НБУ сменился глава, "вы видели удачное размещение облигаций государственного займа в тандеме с Минфином".



По его словам, на сегодня и правительство и НБУ работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности.



При этом он заявил, что правительство "интересует развитие промышленности, инвестиции в промышленность… но это не предмет дискуссий о дополнительной или особой эмиссии денег".



"Это не предмет того, что должен быть курс искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком, это очень важно", - добавил премьер.



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