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Во 2 квартале Vale произвела 84,5 тыс. тонн меди

28.07.20 14:32 , SteelGuru
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Производство меди бразильской компанией Vale составило 84,5 тыс. тонн во 2-м квартале 2020 года, причем на объемы в основном повлияли факторы, связанные с COVID-19.

Как известно, плановое техническое обслуживание подразделений компании в Бразилии было отложено из-за наличия внешних подрядчиков и трансграничных ограничений, а также из-за более высокого уровня невыхода на работу ее сотрудников.

Еще одним фактором стали проблемы с выпуском меди на  комбинате Voisey’s Baу. Все операции по добыче и переработке были приостановлены из-за пандемии COVID-19 в течение всего 2-го квартала. Работа комбината была возобновлена 3 июля, и к августу он должен выйти на полную мощность. Все производство меди на Voisey’s Baу за квартал определяется на основе существующих запасов.

Объемы реализации меди комбинатом во 2-м квартале 2020 составили 83,5 тыс. тонн, что на 6,4% ниже, чем в 1-м квартале. Это в основном обусловлено простоем из-за карантина.

МинПром

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