YASNO завершил энергосервисный контракт на ЦГОКе на 9 месяцев раньше срока YASNO на 9 месяцев раньше завершил первый энергосервисный контракт на Центральном ГОКе Группы Метинвест и передал энергосберегающее оборудование в собственность комбината. Об этом сообщает пресс-служба компании



12 преобразователей частоты, которые YASNO с участием специалистов комбината установил на рудообогатительной фабрике, снизили энергопотребление на 48,4%. За 3 года эксплуатации это составило 9,2 млн кВт•ч. электроэнергии на сумму более 6,7 млн грн.



Энергосервисный контракт между ЦГОК и энергосервисной компания YASNO Efficiency (ранее ДТЭК ЭСКО) по установке частотных преобразователей был подписан в декабре 2016 года и уже в апреле 2017 года начали работу 12 частотных преобразователей. Проект был рассчитан на 4 года, до весны 2021 г. Эффект превысил запланированные показатели и проект завершился почти на год раньше. Большую часть расходов по установке нового оборудования и работ взяла на себя энергосервисная компания. YASNO Efficiency вернул инвестиции за счет экономии средств предприятием.



Целью проекта, кроме экономии электроэнергии, была оптимизация работы группы насосных агрегатов на рудообогатительной фабрике комбината. В частности, требовалось устранение гидроударов для увеличения срока эксплуатации электродвигателей и рабочих колес насосов. Для решения этой задачи специалисты YASNO Efficiency совместно с ЦГОКом установили преобразователи частоты на 15 насосных агрегатах. Частотники регулируют обороты насосов и их производительность в зависимости от уровня пульпы в технологических зумпфах.



"Центральный ГОК постоянно ведет поиск путей снижения себестоимости производства готовой продукции комбината за счёт модернизации оборудования, строительства и реконструкции объектов предприятия и оптимизации режимов работы технологического оборудования. С такими идеями мы обратились к партнерам, и модернизация на обогатительной фабрике стала первым общим проектом с компанией YASNO Efficiency. Механизм энергосервиса позволил предприятию сберечь собственные ресурсы на модернизацию. Результат – сокращение энергопотребления, новое оборудование и комфорт для работающих на участке сотрудников", — объяснил генеральный директор ЦГОК Дмитрий Шевчик.



"Энергосервисная компания инвестирует собственные средства и реализует «под ключ» энергоэффективные проекты на предприятиях своих клиентов. В итоге, предприятие платит меньше за энергоносители и за счет сэкономленных средств возвращает инвестиции энергосервисной компании. После окончания контракта все оборудование передается в собственность комбината. По результатам эксплуатации, эффект от данного проекта превысил запланированные показатели и энергосервисный контракт завершился досрочно", — рассказал директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.



YASNO Efficiency реализовал на ЦГОКе шесть энергосберегающих проектов: три по модернизации освещения и столько же по установке частотно-регулируемых приводов на насосы. В результате внедрения этих мероприятий экономия ресурсов на комбинате составляет 13,8 млн кВт•ч на сумму более 28 млн грн в год, а сокращение выбросов СО2 достигла 12,3 тыс. тон в год.



На данный момент в стадии реализации, со сроком ввода в эксплуатацию в сентябре 2020 года еще два энергосервисных проекта – по модернизации системы производства сжатого воздуха компрессорной станцией шахты им. Орджоникидзе и установке высоковольтного частотного преобразователя на привод дымососа Д-4Б обжиговой машины ОК-324 фабрики окомкования.



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