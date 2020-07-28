Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Убытки Nissan от пандемии оказались выше прогноза

28.07.20 14:08 , Интерфакс
печать
размер текста:

Японский автопроизводитель Nissan Motor получил в I финансовом квартале, который завершился 30 июня, чистый убыток в 285,59 млрд иен (2,71 млрд долл.) против чистой прибыли в 6,38 млрд иен годом ранее. Из-за пандемии компания ожидает, что весь финансовый год будет для нее убыточным и дивиденды она выплачивать не будет.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали по итогам квартала чистый убыток в 272,08 млрд иен.

Операционный убыток Nissan составил 153,9 млрд иен по сравнению с прибылью в 1,6 млрд иен годом ранее.

Квартальная выручка компании упала на 51%, до 1,174 трлн иен.

Продажи Nissan в апреле-июне рухнули на 47,7%, до 643 тыс. автомобилей. Доля компании на глобальном рынке сократилась на 0,3 процентного пункта - до 5,2%, отмечается в пресс-релизе.

Падение продаж компания связала с пандемией коронавируса и приостановкой заводов по всему миру. Сейчас производство вновь запущено, но заводы не работают в полную силу из-за продолжающегося спада продаж. "Сложная деловая среда продолжает сказываться на показателях компании", - говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

По прогнозу Nissan, в текущем фингоду ее выручка сократится на 21%, до 7,8 трлн иен. Компания прогнозирует годовой чистый убыток в размере 670 млрд иен и операционный убыток в 470 млрд иен, сокращение годовых продаж на 16,3%, до 4,125 млн машин, при сохранении доли рынка на уровне 5,73%.

Nissan, являющаяся партнером по альянсу французской Renault SA, находится в процессе реструктуризации. Компания подтвердила, что надеется добиться экономии на расходах в размере 300 млрд иен в этом фингоду.

Акции Nissan подешевели на 4,3% во вторник. С начала 2020 года их стоимость упала на 35%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:35
В ФГИУ рассказали, когда продадут ОПЗ
15:09
Соглашение с ЕС будет пересматриваться с учетом пожеланий бизнеса
14:52
Курс гривны должен устанавливаться рынком – Шмыгаль
14:32
Во 2 квартале Vale произвела 84,5 тыс. тонн меди
14:19
YASNO завершил энергосервисный контракт на ЦГОКе на 9 месяцев раньше срока
13:54
Индия заваливает стальным экспортом страны Азии
13:37
Между США и Бразилией разгорелся скандал о поставке стальных полуфабрикатов
13:25
Лидер стального рынка Индии снизил производство на 30%
13:14
Польша, Литва и Украина объединились в Люблинский треугольник
12:55
В Украине сокращается число безработных
12:39
Иран вошел в число крупнейших держателей меди в мире
12:24
Энергоатом до конца лета будет поставлять электроэнергию в Беларусь
12:03
В Китае заговорили об уменьшении потребления стали
11:57
Австралийская Lynas запустит в Техасе производство тяжелых редкоземельных металлов
11:41
Европейским банкам продлили запрет на выплату дивидендов
11:21
ЮжМаш готов выпускать ракеты-носители легкого класса
11:02
Экспорт руды из Австралии установил новый рекорд
10:48
Импорт электроэнергии из РФ подорвет евроинтеграцию Украины
10:32
Цены на прокат в Германии достигли дна
10:15
Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись президенту
27.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!