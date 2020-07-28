Между США и Бразилией разгорелся скандал о поставке стальных полуфабрикатов Бразильская сталелитейная группа Iabr обвиняет США в попытках ограничить экспорт полуфабрикатов из Бразилии. Об этом сообщил Reuters.



США и Бразилия ранее заключили соглашение о беспошлинном экспорте стали. По условиям соглашения, экспорт проката из Бразилии в США осуществляется по квотам, но экспорт полуфабрикатов является безлимитным.



В целом в рамках системы квот бразильские сталелитейщики, среди которых корпорация ArcelorMittal, могут экспортировать 3,5 млн т стали в год.



Теперь США хотят пересмотреть соглашение и сократить квоту в четвертом квартале с текущих 350 тыс. т – размер квоты уже ниже, чем в других кварталах. В противном случае бразильский импорт полуфабрикатов в США будет облагаться пошлинами.



Во второй половине 2019 года президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы на импорт стали и алюминия из Бразилии с целью защитить американских производителей. Однако затем он передумал: Вашингтон не принял официального решения и не уведомил Бразилию официально.



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