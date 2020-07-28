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Польша, Литва и Украина объединились в Люблинский треугольник

28.07.20 13:14 , Интерфакс-Украина
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Польша, Литва и Украина основали формат "Люблинский треугольник", который станет важным элементом укрепления центральной Европы и Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня мы создаем "Люблинский треугольник". Это формат, который станет важным элементом развития и укрепления центральной Европы, но также укрепления Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции глав МИД Украины, Польши и Литвы в Люблине во вторник.

По словам Д.Кулебы, "Люблинский треугольник" сосредоточится на углублении взаимодействия между тремя странами.

"Но мы также видим большую перспективу в том, чтобы "Люблинский треугольник" стал инструментом ангажирования тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, общеевропейскими структурами. И мы с коллегами будем помогать нашим соседям, нашим друзьям более активно взаимодействовать в этой сфере", - пояснил министр.

Кроме того, он заверил, что сотрудничество Украины, Польши, Литвы будет только расширяться, и не будет ограничиваться только вопросами обороны.

"Мы будем говорить об экономике, торговле, инвестициях, инфраструктуре, туризме - о всем том, что способно еще теснее объединить наши страны, сделать центральную Европу еще сильнее, сделать Европу в целом еще сильнее в той большой борьбе, которая разворачивается в мире", - отметил глава МИД Украины.

Д.Кулеба поблагодарил Польшу и Литву за то, что они последовательно поддерживают Украину на пути членства в ЕС и НАТО, на пути реформ.

"Это более, чем дружественная поддержка. Это больше, чем поддержка партнеров. Это действительно семейная поддержка", - подчеркнул он.

Он добавил также, что "нет ничего более природного в этой части Европы, чем союз трех народов: поляков, литовцев и украинцев".

МинПром

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