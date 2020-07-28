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В Китае заговорили об уменьшении потребления стали

28.07.20 12:03 , uaprom.info
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В 2020 году потребление стали в Китае возрастет по сравнению с прошлогодними 895 млн т под влиянием правительственных мер по стимулированию экономики, включающих государственные инвестиции, снижение налогов и расширение кредитования реального сектора. Но в дальнейшем этот подъем сменится спадом.

Такой прогноз выдвинул на 11-м China Iron & Steel Development Forum главный инженер центрального института китайской металлургической отрасли China Metallurgical Industry Planning and Research Institute Ли Синьчуан.

По его мнению, к 2025 году видимый спрос на стальную продукцию в Китае снизился до 850 млн т вследствие увеличения в ВВП доли сферы услуг и соответственного уменьшения влияния промышленности.

Между тем Министерство промышленности и информационных технологий КНР планирует ужесточить правила, по которым с 2016 года осуществлялась замена устаревших производственных мощностей на новые.

Как сообщил на Форуме представитель Министерства, за это время в стране были введены в строй мощности по производству 246 млн т чугуна и 271 млн т стали. Они заменили старые линии с ежегодной производительностью соответственно 281 млн. и 305 млн. т в год. Однако некоторые компании допускали нарушения, засчитывая устаревшие мощности по несколько раз, оставляя их в строю вместо закрытия или включая в них печи для получения литейного чугуна и ферросплавов. В будущем местные власти должны будут взять под особый контроль ликвидацию избыточных металлургических активов.

В 2020 году в Китае ожидается ввод в эксплуатацию около 80 млн т в год новых мощностей по выплавке стали. Но выдача разрешений на запуск новых проектов по замене старых линий на новые была в основном приостановлена в январе.

МинПром

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