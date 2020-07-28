Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ЮжМаш готов выпускать ракеты-носители легкого класса

28.07.20 11:21 , Металлургпром
печать
размер текста:

Количество спутников на орбите постоянно растет и до 2017 года на орбите Земли работало примерно 800-900 спутников. Начиная с 2018 года это количество удвоилось, если не утроилось. Такой скачок произошел очень быстро благодаря Илону Маску, который начал реализовывать свой Starlink – проект создания глобальной системы широкополосного интернета.

Малые спутники, какие сейчас запускает компания SpaceX Илона Макса, рано или поздно будут выходить из строя. По словам главного экономиста ЮЖМАШа Дмитрия Никона, для того, чтобы заменить такой спутник, не нужно осуществлять пуск "Фалкон 9" или той же "Веги", а понадобится недорогое средство доставки, которое будет целенаправленно менять тот или иной спутник, отработавший свой потенциал.

"Вот это, я считаю, и есть ниша для ракет-носителей легкого класса", - сообщил представитель ЮЖМАШа.

"Мы можем изготовить все комплектующие для ракет за исключением электроники – корпус, двигатели, клапаны и прочее. А вот разработчиков "железа" – много. Кстати, в нашем Аэрокосмическом центре воспитания молодежи существует кружок, где студенты – выпускники физико-технического факультета ДНУ разрабатывают чертежи и изготавливают ракеты, которые могут взлетать на высоту 20 километров", - рассказал Д. Никон.

Он также отметил, что в Украине существует множество стартапов из Одессы, Харькова и других городов, которые также могут разрабатывать ракеты, строительство которых может осуществить ЮЖМАШ. Завод готов создать конструкторское подразделение, которое будет специализироваться на создании легкой ракеты.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:39
Иран вошел в число крупнейших держателей меди в мире
12:24
Энергоатом до конца лета будет поставлять электроэнергию в Беларусь
12:03
В Китае заговорили об уменьшении потребления стали
11:57
Австралийская Lynas запустит в Техасе производство тяжелых редкоземельных металлов
11:41
Европейским банкам продлили запрет на выплату дивидендов
11:02
Экспорт руды из Австралии установил новый рекорд
10:48
Импорт электроэнергии из РФ подорвет евроинтеграцию Украины
10:32
Цены на прокат в Германии достигли дна
10:15
Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись президенту
10:04
Южная Корея продлила пошлину на японский нержавеющий лист
09:59
Mitsubishi приготовилась к максимальным убыткам за 18 лет
09:39
Liberty Steel покупает французские активы обанкротившейся British Steel
09:15
В июне Китай сократил экспорт нержавейки
08:53
Украина накопила в ПХГ рекордные запасы газа
08:06
Украина и Польша намерены не допустить реализации Севпотока-2
27.07.20
17:59
Германия против возвращения России в Большую семерку
17:39
Нафтогазу неинтересно развивать украинские ТЭЦ
17:17
Эксперт объяснил, почему в Украине подорожало топливо
17:06
Закон о зеленых тарифах разблокирован для подписания
16:46
Минэнерго подтвердило запуск рынка газа для населения с 1 августа
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!