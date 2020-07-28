Импорт электроэнергии из РФ подорвет евроинтеграцию Украины Министерство энергетики Украины выступило категорически против импорта электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации, так как это может помешать планам интеграции украинской энергосистемы в европейскую, сказала в понедельник исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.



"Мы взяли курс на европейскую интеграцию. А именно - на полную техническую синхронизацию с европейскими энергетическими системами ENTSO - E. Синхронизация позволит интегрироваться в европейский рынок и иметь реальную конкуренцию. Для выполнения планов нам нужно в 2022 году в течение недели провести соответствующее тестирование, на время которого необходимо отсоединиться от энергосистем России и Беларуси. Любые разговоры об импорте электроэнергии из этих государств являются препятствием для нашей дальнейшей полной технической синхронизации, ослабляют нашу генерацию и делают невозможным выполнение наших планов. А мы намерены думать и работать стратегически", - заявила О.Буславец.



По данным оператора энергосистемы "Укрэнерго", Украина прекратила импортировать электроэнергию из России с апреля 2020 года. Полученный за три месяца объем составил 53,4 млн киловатт-часов. Импорт из Беларуси прекратился с мая этого года, за четыре месяца было поставлено 152,3 млн киловатт-часов. За весь прошлый год этот объем составил соответственно 286,2 млн и 851,3 млн киловатт-часов.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



