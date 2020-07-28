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Импорт электроэнергии из РФ подорвет евроинтеграцию Украины

28.07.20 10:48 , Металлургпром
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Министерство энергетики Украины выступило категорически против импорта электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации, так как это может помешать планам интеграции украинской энергосистемы в европейскую, сказала в понедельник исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

"Мы взяли курс на европейскую интеграцию. А именно - на полную техническую синхронизацию с европейскими энергетическими системами ENTSO - E. Синхронизация позволит интегрироваться в европейский рынок и иметь реальную конкуренцию. Для выполнения планов нам нужно в 2022 году в течение недели провести соответствующее тестирование, на время которого необходимо отсоединиться от энергосистем России и Беларуси. Любые разговоры об импорте электроэнергии из этих государств являются препятствием для нашей дальнейшей полной технической синхронизации, ослабляют нашу генерацию и делают невозможным выполнение наших планов. А мы намерены думать и работать стратегически", - заявила О.Буславец.

По данным оператора энергосистемы "Укрэнерго", Украина прекратила импортировать электроэнергию из России с апреля 2020 года. Полученный за три месяца объем составил 53,4 млн киловатт-часов. Импорт из Беларуси прекратился с мая этого года, за четыре месяца было поставлено 152,3 млн киловатт-часов. За весь прошлый год этот объем составил соответственно 286,2 млн и 851,3 млн киловатт-часов.

МинПром

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