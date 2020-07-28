Mitsubishi приготовилась к максимальным убыткам за 18 лет Японский производитель автомобилей Mitsubishi Motors Corp в понедельник спрогнозировал второй годовой убыток подряд из-за падения продаж, отчасти связанного с пандемией коронавируса, передает Reuters.



Mitsubishi ожидает получить операционный убыток в размере 140 миллиардов иен (1,33 млрд долл.) за год, который завершится 31 марта 2021 года. Если прогноз оправдается, убыток станет для компании максимальным как минимум за 18 лет.



Японский автопроизводитель, входящий в альянс Nissan-Renault, также сообщил о планах прекратить выпуск внедорожника Pajero в следующем году и закрыть завод в Японии, где производятся автомобили этой модели.



Также компания планирует сократить присутствие в Европе и Северной Америке и сосредоточить усилия на азиатском рынке.



Эти меры будут приняты в рамках плана реструктуризации бизнеса, который призван повысить операционную прибыль компании до 50 миллиардов иен в 2022/23 финансовом году и увеличить операционную маржу до 2,3% с текущих минус 9,5%.



Mitsubishi отчиталась об операционном убытке в размере 53,3 миллиарда иен в первом квартале, завершившемся 30 июня. Продажи автомобилей за этот период упали более чем в два раза в годовом выражении, до 127.000 единиц.



Компания отразила единовременные списания в размере 116 миллиардов иен в квартале и ожидает, что размер подобных списаний составит 220 миллиардов иен в текущем финансовом году.



Mitsubishi сообщила о намерении не выплачивать дивиденды в этом году для того, чтобы сохранить денежные средства компании.



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