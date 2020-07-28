Украина и Польша намерены не допустить реализации Севпотока-2

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович заявили о том, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализацию. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Как сообщается, стороны обсудили позицию ЕС в поддержку Украины и сохранения санкций против России. "Нет никаких оснований для изменения политики ЕС в отношении России, пока Россия не изменила своей агрессивной политики в отношении Украины. И даже разговор о какой-либо новой политике в отношении России можно начинать только тогда, когда Россия сделает реальные шаги для выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии, деоккупации украинских территорий", - отметил глава МИД Украины.
Украинское внешнеполитическое ведомство сообщает, что стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы. Они согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения.
Также министры договорились, что необходимо провести до конца 2020 года межправительственную украинско-польскую комиссию по вопросам экономического сотрудничества для стимуляции роста торговли и инвестиций между Украиной и Польшей и поддержки экономик двух стран, в том числе, против последствий пандемии COVID-19.