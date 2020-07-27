Нафтогазу неинтересно развивать украинские ТЭЦ НАК "Нафтогаз Украины" не заинтересована в развитии теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), которые хочет получить в управление. Об этом во время пресс-конференции заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, сообщает Укринформ.



"С моей точки зрения, "Нафтогаз" не заинтересован развивать теплоэлектроцентрали, которые потенциально ему могут быть переданы с точки зрения техники и модернизации", - сказала О.Буславец.



По ее словам, для каждой отдельной ТЭЦ должен быть проведен технический аудит о возможности модернизации.



"ТЭО и технический аудит должны дать ответ на вопросы, какие ТЭЦ - перспективные, а какие являются потенциальными площадками с необходимой инфраструктурой для построения там более современной высокоманевренной генерации", - отметила О.Буславец.



Как сообщалось, Министерство энергетики рассматривает возможность передать от Фонда госимущества к НАК "Нафтогаз Украины" полномочия по управлению корпоративными правами государства относительно ТЭЦ.



В частности, "Нафтогаз" предложил Фонду передать ему в собственность и управление шесть государственных теплоэлектроцентралей, чтобы продемонстрировать действенность применения энергоэффективных технологий. Ожидается, что партнером "Нафтогаза" в этом проекте может выступить одна из зарубежных компаний.



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