Германия против возвращения России в Большую семерку

Германия отклонила предложение президента США Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина вернуться в группу G7, сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в понедельник.
В прошлом месяце Д.Трамп поднял вопрос о перспективах расширения "Большой семерки" и включения в нее России, которая была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году.
Но Х.Маас сказал, что не видит для России возможности вернуться в "семерку" до тех пор, пока не будет достигнут значимый прогресс в решении вопроса о Крыме и конфликта на востоке Украины.
Сама Россия может внести наибольший вклад в то, чтобы снова стать частью G7, поспособствовав мирному урегулированию украинского конфликта, сказал Маас.
Россия по-прежнему является частью более широкой группы G20, в которую входят и другие развивающиеся экономики.
"G7 и G20 - два разумно скоординированных формата. Нам больше не нужны ни G11, ни G12", - сказал Х.Маас, говоря о предложении Д.Трампа приглашать на встречи G7 не только Россию, но и другие страны.
Х.Маас охарактеризовал отношения с Россией как "в настоящее время трудные" во многих областях.
"Но мы также знаем, что Россия нужна нам для решения таких конфликтов, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине. Это не будет работать против России, а только вместе с Россией", - резюмировал министр.