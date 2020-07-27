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Минэнерго подтвердило запуск рынка газа для населения с 1 августа

27.07.20 16:46 , Бизнес Цензор
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Министерство энергетики допускает отмену ограничения в 60 дней для работы бытовых потребителей с поставщиком последней надежды на рынке газа. Об этом на брифинге сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает Интерфакс-Украина.

"С 1 августа все бытовые потребители находятся в рынке, и чтоб было бесперебойное газоснабжение, и мы не заставляли их искать себе поставщика, они могут брать газ у ППН, и предусматривается, что именно для бытового сектора через изменения законодательства могут быть отменены эти 60 дней", – отметила О.Буславец.

При этом она напомнила, что наценка победителя конкурса по отбору ППН (ГК "Нафтогаз Украины") нулевая, назвав это "победой", в том числе и в связи с планами по снятию временных ограничений для поставок газа ППН населению.

"Думаю, это не исказит рынок. Поставщик последней надежды, он с нулевой наценкой, выбирается на три года. И это, прежде всего, защита наших бытовых потребителей", – подчеркнула и.о. министра.

В то же время О.Буславец отметила, что для промышленных потребителей временное ограничение в 60 дней по работе с ППН останется.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года как победителя конкурса.

Министерство энергетики определило компанию победителем конкурса, ценовое предложение которого составило 2 711,86 грн за тыс. куб. м с НДС с наценкой 0%.

Согласно действующим правилам, ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.

МинПром

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