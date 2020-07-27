Транзит газа через Украину должен сохраниться и после запуска Северного потока-2 Германия продолжает считать проект газопровода Nord Stream 2 экономичным и оправданным, но подчеркивает при этом необходимость сохранения транзитной роли Украины.

Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель федерального правительства Ульрике Деммер, сообщает Укринформ.



"Для федерального правительства центральным вопросом является то, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии Nord Stream 2", - сказала Деммер.



Она напомнила, что подписанием транзитного соглашения Россия и Украина создали условия и важный сигнал обеспечения безопасности европейского энергетического обеспечения.



Что касается отношения правительства к проекту Nord Stream 2, по словам У.Деммер, оно не изменилось: по-прежнему в Берлине его считают принципиально "экономичным, но в котором присутствует политическое измерение". Немецкая сторона отвергает односторонние экстерриториальные санкции, введенные США и направленные против немецких и европейских компаний.



Также пресс-секретарь отметила, что правительству известно о переговорах американских представителей с немецкими компаниями по недопущению их участия в завершении проекта. Немецкое правительство, в свою очередь, также находится с этими компаниями в контакте, но о содержании этих контактов У.Деммер говорить отказалась.



Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сообщил, что Берлин "использует все доступные дипломатические каналы", чтобы обсудить ситуацию с американскими коллегами, в частности, законодателями.



Немецкие СМИ сообщили, что в последние дни американские чиновники проводили видеоконференции с подрядчиками проекта, чтобы "указать на далеко идущие последствия продолжения работы" над ним. Предприниматели восприняли это как серьезную угрозу.



Государственный секретарь США Майк Помпео объявил на прошлой неделе, что газопровод, который должен транспортировать газ из России в Германию, теперь подпадает под действие закона, который разрешает применение карательных мер относительно компаний, которые ведут бизнес с Россией.



МинПром

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