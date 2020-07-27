Во втором квартале Русал сократил продажи алюминия на 10% Российский алюминиевый гигант Русал сократил продажи алюминия примерно на 10% во втором квартале год к году из-за влияния на спрос вспышки нового коронавируса, передает Reuters.



Русал, крупнейший производитель алюминия в мире вне Китая, сумел увеличить поставки на китайский рынок и умеренно оптимистично смотрит на второе полугодие, если не произойдет нового всплеска инфекции.



Продажи алюминия во втором квартале составили 976.000 тонн по сравнению с 1,08 миллиона тонн за аналогичный период годом ранее. К первому кварталу продажи выросли на 6,8%.



Компания сообщила, что адаптировалась к изменению рынка, вызванному коронавирусом, направив часть продаж на рынки Азии, доля которых выросла в портфеле до 27% во втором с 15% в первом квартале.



“Такое перераспределение объясняется более мягкими ограничениями в Азии по сравнению с другими регионами и формированием условий ценового арбитража, позволяющих импортировать алюминий в Китай”, - сообщил Русал.



Средние цены на алюминий упали на 10,4% до 1 756 долл за тонну в первой половине года, сообщила компания.



Финансовые результаты Русала за первое полугодие, которые планируется опубликовать 13 августа, могут оказаться одними из самых слабых в истории из-за низких цен на алюминий, несмотря на полученные дивиденды от Норникеля, где Русал владеет около 28%, написали аналитики ВТБ Капитала.



ВТБ Капитал ожидает, что EBITDA Русала снизится на 57% в январе-июне по сравнению с тем же периодом годом ранее до 228 млн долл.



“Несмотря на то, что на рынке присутствует некоторая неопределённость в связи с возможностью второй волны COVID-19, второе полугодие 2020 года внушает оптимизм руководству большинства стран”, - написал Русал в пресс-релизе.



В первом полугодии глобальный спрос на алюминий упал на 6,6% в годовом выражении до 30,3 миллиона тонн, а производство выросло на 1,8% до 32,1 миллиона тонн.



МинПром



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