Газпром заявил, что нерест трески не помешает ему строить Северный поток-2 Сезонные ограничения не распространяются на достройку "Северного потока-2", поскольку в зоне их действия трубопровод уже проложен. Об этом заявили в дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream 2 AG, передает Интерфакс-Украина.



В компании уточнили, что с июля по август на Балтике время нереста трески, однако это обстоятельство не должно повлиять на возможность вести работы.



"Условие разрешения, связанное с сезонными ограничениями (с июля по август) из-за нереста трески, относится к строительным работам в зоне ограниченного рыбного промысла, известной как Борнхольмский бассейн. Обе нитки трубопровода уже были уложены в зоне ограниченного рыбного промысла Борнхольмского бассейна. Сезонных ограничений по дальнейшему строительству в Дании нет", – заявили в проектной компании.



Как сообщалось, российские трубоукладчики "Академик Черский" и "Фортуна" уже два месяца не могут возобновить в датских водах строительство газопровода "Северный поток-2", который призван связать РФ и Германию.



В качестве причины датские СМИ называли нерест трески. В этой связи датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, передает Deutsche Welle.



Российский трубоукладчик "Академик Черский" прибыл из Находки в германский порт Мукран на острове Рюген еще в мае. В связи с тем, что работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны было затоплено множество боеприпасов, судну требовалось особое разрешение, поскольку работы возможны лишь со стоянкой на якоре.



В начале июля власти Дании одобрили завершение проекта с якорным позиционированием, однако приступить к прокладке "Академик Черский" пока не смог. Второй трубоукладчик "Фортуна", которому Дания разрешила достраивать "Северный поток-2", 9 июля ушел под загрузку в германский порт Росток (земля Мекленбург - Передняя Померания). Через датские воды к юго-востоку от острова Борнхольм должны быть проложены последние 120 км газопровода.



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