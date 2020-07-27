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Кабмин думает объединить Южмаш и бюро Южное

27.07.20 15:32 , Новости Днепра
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В правительстве думают над объединением днепровских государственных предприятий – Южного машиностроительного завода и конструкторского бюро "Южного". Об этом сообщил вице-премьер по вопросам промышленности Олег Уруский.

По его словам, проект соответствующего решения рассматривался еще в 2015 году, однако не был реализован.

"Действительно, наша команда Космического агентства разработала проект постановления о присоединении "Южмаша" к КБ "Южное", – рассказал вице-премьер в интервью изданию "Левый берег". – Если бы это было реализовано, на сегодняшний день уже бы забыли, что был Южный машиностроительный завод, КБ "Южное", а функционировал бы ракетно-космический центр "Южный". Модернизированный".

О.Уруский также сообщил, что премьер-министр Денис Шмыгаль предложил ему возобновить проект этого решения. Как сообщали "Новости Днепра", 14 июля Верховная Рада приняла закон о списании задолженности днепровского "Южмаша" перед государством.

Ранее на сайте президента была опубликована петиция, в которой главу государства просят помочь работникам "Южмаша" и выплатить им 11-месячную задолженность по заработной плате.

Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (сокращенно "Южмаш") – это украинское предприятие по производству ракетно-космической техники и другой наукоемкой продукции, расположенное в Днепре. Последние годы, потеряв заказы от российских партнеров, "Южмаш" начал испытывать финансовые проблемы, и работникам месяцами не выплачивалась зарплата, в связи с чем они несколько раз выходили на митинги.

Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля – украинское предприятие, разработчик ракетно-космической техники. Сейчас ведет разработку и поддержку ракет-носителей "Зенит", "Циклон", "Днепр", "Маяк" и др. Производство разрабатываемого конструкторским бюро оборудования осуществляется на заводе "Южмаш".

МинПром

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