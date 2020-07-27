Энергоатом планирует экспортировать энергию в страны Балтии НАЭК "Энергоатом" планирует расширять экспорт электроэнергии в северном направлении – в сторону Балтийских стран и высоколиквидного биржевого рынка Nord Pool. Об этом рассказал руководитель ОП "Энергоатом-Трейдинг" Максим Зорин.



"Беларусь - это возможность идти дальше на север, на рынки Балтийских стран, на рынок Nord Pool (объединенный рынок электроэнергии 14 стран Балтики, Скандинавии, Великобритании, Германии и др. - ред.). Страны Балтики, связанные линиями постоянного тока с энергосистемами Европы и Скандинавии. Это ликвидные, прогнозируемые, современные рынки электроэнергии, на которых есть спрос, в том числе, и на базовые мощности ... Мы видим стратегически важным выйти на эти рынки", - сказал он.



По словам М.Зорина, "Энергоатом-Трейдинг" проанализировал ценовую динамику на долгосрочные контракты на рынках Балтийских стран и сделал вывод о целесообразности присутствия в этом регионе и наличие конкурентных преимуществ.



Также он добавил, что в "Энергоатоме" существует профицит незадействованных мощностей, которые и обеспечат экспорт.



"У нас на сегодняшний день находятся в резерве 2 энергоблока, которые готовы и должны работать, по 1 000 МВт каждый из них. У нас недозагружены действующие энергоблоки, говорить, что у нас недостаточно возможностей для обеспечения спроса со стороны украинских потребителей - это не совсем верно", - отметил руководитель "Энергоатом-Трейдинг".



М.Зорин также объяснил, почему "Энергоатом" не смог осуществить первую поставку на экспорт самостоятельно и был вынужден продать объемы трейдеру ("ГК "Нафтогаз Украины").



"Мы как государственное предприятие зарегулированы подзаконными актами и не можем заключать прямые внешнеэкономические контракты без соответствующих процедур, предусмотренных законом, а именно аукциона. Правила проведения аукционов не предусматривают возможность выхода нерезидентов, то есть внешних игроков. Мы вынужденно проходили этап поставки на внешние рынки через соответствующего трейдера", - сказал он, добавив, что компания инициировала внесение изменений в подзаконные акты для возможности продажи электроэнергии непосредственно иностранным трейдерам.



"После 15-летней паузы мы нашли возможность начать экспорт за пределы Украины, это первые шаги, и мы надеемся мы, что в ближайшее время мы расширим рынки сбыта, сумеем быть там стабильными, тем самым обеспечим больший выработок электроэнергии по ликвидным ценам", - резюмировал М.Зорин.



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