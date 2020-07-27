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Бензин на заправках продолжает дорожать

27.07.20 14:28
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Розничные операторы АЗС, работающие в эконом-сегменте, за выходные 24-27 июля повысили стоимость бензина и дизтоплива на 10-70 копеек за литр. Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть станций "Авантаж" повысила цены на все виды топлива на 50 копеек: бензин марки А-95 подорожал до 20,45 грн/л, А-92 – до 19,45 грн, дизтопливо – до 19,45 грн/л.

В сети Prime дизтопливо подорожало на 40 копеек – до 19,80 грн/л, бензины – на 70 копеек, до 19,90 грн за литр А-92 и 21,20 грн за литр А-95.

"БРСМ-Нафта" повысила цены на бензины на 30 копеек, на дизтопливо – на 13 копеек. Так цена на А-95 увеличилась с 20,99 грн/л до 21,29 грн/л, А-92 – с 19,99 до 20,29 грн/л, дизтоплива – до 19,94 грн/л.

В сети "Укргаздобыча" бензины подорожали на 20 копеек за литр, дизтопливо осталось на прежнем уровне (20,80 грн/л). Сети BVS, Фактор, Mango и "Автопорт" также повысили цены на все виды топлива на 20-40 копеек за литр.

Как сообщалось, рост розничных цен начался 29 июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.

МинПром

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