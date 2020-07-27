ArcelorMittal приостановила работу завода в Мексике Компания ArcelorMittal вынуждена частично остановить операции на своем мексиканском заводе в городе Лазаро-Карденас, Мичоакан, из-за отсутствия лицензии на эксплуатацию и несоблюдения обновлений налога на имущество, сообщили в городском совете. Об этом сообщает агентство Platts.



Городской совет 23 июля заявил, что он "распорядился о частичном закрытии компании, установке соответствующих печатей и заботе о любых операциях в тех районах, где бездействие влечет за собой ущерб от невозможного ремонта, чтобы не повлиять на третьих лиц".



24 июля ArcelorMittal заявила, что борется с решением городского совета.



"11 июля этого года 5-й судья окружного суда Мичоакан предоставил ArcelorMittal приказ о защите от любого акта закрытия муниципалитетом", - говорится в заявлении ArcelorMittal, отклоняющем требования города, добавляя, что оно соответствует всем налог на имущество, трудовые и разрешительные требования.



Неясно, в какой степени будет затронуто производство, или когда власти позволят заводу нормально работать.



МинПром



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