ArcelorMittal приостановила работу завода в Мексике

Компания ArcelorMittal вынуждена частично остановить операции на своем мексиканском заводе в городе Лазаро-Карденас, Мичоакан, из-за отсутствия лицензии на эксплуатацию и несоблюдения обновлений налога на имущество, сообщили в городском совете. Об этом сообщает агентство Platts.
Городской совет 23 июля заявил, что он "распорядился о частичном закрытии компании, установке соответствующих печатей и заботе о любых операциях в тех районах, где бездействие влечет за собой ущерб от невозможного ремонта, чтобы не повлиять на третьих лиц".
24 июля ArcelorMittal заявила, что борется с решением городского совета.
"11 июля этого года 5-й судья окружного суда Мичоакан предоставил ArcelorMittal приказ о защите от любого акта закрытия муниципалитетом", - говорится в заявлении ArcelorMittal, отклоняющем требования города, добавляя, что оно соответствует всем налог на имущество, трудовые и разрешительные требования.
Неясно, в какой степени будет затронуто производство, или когда власти позволят заводу нормально работать.