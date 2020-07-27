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На мировом рынке сократился дефицит меди

27.07.20 13:32
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Согласно опубликованным данным WBMS, по итогам января-мая дефицит на рынке меди составил 18 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 267 тыс. т по результатам всего 2019 г.

Запасы меди росли в указанном периоде, но несколько снизились в апреле и мае, выйдя на уровень, который на 170 тыс. т превысил показатель конца декабря 2019 г. В Шанхае запасы "красного металла" увеличились в январе-мае на 21,4 тыс. т.

Мировая добыча меди составила в первые 5 месяцев года 8,24 млн т, на 0,1% меньше, чем в сопоставимом периоде годом ранее. Мировое производство рафинированной меди составило в январе-мае 9,8 млн т, что на 6,1% превысило показатель такого же периода 2019 г. В Китае прирост выпуска меди составил 468 тыс. т, а в Чили – 107 тыс. т.

Мировой спрос на медь составил в указанном периоде 9,86 млн т по сравнению с 9,61 млн т в январе-мае 2019 г. Китайский видимый спрос на медь вышел в январе-мае на показатель 5 млн 320 тыс. т, что на 9,8% выше итогов аналогичного периода минувшего года. В странах ЕС производство меди сократилось на 2,2% год к году, а спрос снизился на 106 тыс. т.

В мае 2020 г. мировое производство рафинированной меди составило 2 млн 7,1 тыс. т, спрос – 1 млн – 61,7 тыс. т.

МинПром

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