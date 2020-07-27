Шахтеры получили все долги по зарплате

Министерство энергетики полностью рассчиталось с долгами по заработной плате шахтерам. Однако остается задолженность, касающаяся реализации угольной продукции.
Об этом сказала и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец во время брифинга в понедельник, 27 июля, передает РБК-Украина.
"За этот период удалось погасить задолженность по заработным платам из бюджета. Всего за полгода текущего было направлено на оплату государственным угольным предприятиям около 3 млрд грн. Эти долги, которые остались - более 200 млн грн - будут погашены в ближайшее время и будут возвращаться с реализации угольной продукции", - сказала Буславец.
Она подчеркнула, что оставшаяся задолженность касается реализации угольной продукции.
Кроме того, по словам О.Буславец, Минэнерго планирует провести модернизацию шахт в следующем году. По ее словам, чтобы модернизировать, надо понимать, какие шахты необходимо закрыть.
"Мы завершаем методологию, с помощью которой мы будем ранжировать шахты по их перспективности... В этом году я не вижу возможности, чтобы были вложены какие-то средства, что касается следующего года, конечно, мы будем закладывать такие планы", - отметила и.о. главы министерства.
Отметим, на начало июля в Украине оставалось более 224 млн грн задолженности перед шахтерами по выплатам зарплаты.