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Шахтеры получили все долги по зарплате

27.07.20 12:49 , РБК Украина
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Министерство энергетики полностью рассчиталось с долгами по заработной плате шахтерам. Однако остается задолженность, касающаяся реализации угольной продукции.

Об этом сказала и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец во время брифинга в понедельник, 27 июля, передает РБК-Украина.

"За этот период удалось погасить задолженность по заработным платам из бюджета. Всего за полгода текущего было направлено на оплату государственным угольным предприятиям около 3 млрд грн. Эти долги, которые остались - более 200 млн грн - будут погашены в ближайшее время и будут возвращаться с реализации угольной продукции", - сказала Буславец.

Она подчеркнула, что оставшаяся задолженность касается реализации угольной продукции.

Кроме того, по словам О.Буславец, Минэнерго планирует провести модернизацию шахт в следующем году. По ее словам, чтобы модернизировать, надо понимать, какие шахты необходимо закрыть.

"Мы завершаем методологию, с помощью которой мы будем ранжировать шахты по их перспективности... В этом году я не вижу возможности, чтобы были вложены какие-то средства, что касается следующего года, конечно, мы будем закладывать такие планы", - отметила и.о. главы министерства.

Отметим, на начало июля в Украине оставалось более 224 млн грн задолженности перед шахтерами по выплатам зарплаты.

МинПром

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