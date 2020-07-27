В России упало производство нержавейки Производство нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё составило за июнь 2020 г. 4,6 млн т – на 5,7% меньше в годовом сопоставлении и на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем. За I полугодие металлургические предприятия РФ ухудшили данный показатель на 3,5%, сообщается в бюллетене Росстата "Информация о социально-экономическом положении России".



Производство нержавеющей стали (в слитках или прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё составило в июне 13 тыс. т. Снижение в годовом соотношении — 36,7%, к маю — 24,9%. За январь-июнь производство нержавеющей стали сократилось в годовом сопоставлении на 2,5%.



Производство прочей легированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё снизилось к июню 2019 г. на 15,5% и выросло к предыдущему месяцу на 5% до 1,2 млн. тонн. За I полугодие объёмы выросли на 2,7%.



Производство готового проката составило за июнь 2020 г. 4,9 млн т — на 4,6% меньше в годовом соотношении, но на 2,4% больше по сравнению с маем. Снижение показателей за январь-июнь составило 1,8%.



В июне 2020 г. индекс металлургического производства в РФ составил 92,2% по сравнению с соответствующим месяцем 2019 г., в I полугодии — 95,9% относительно января-июня прошлого года.



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