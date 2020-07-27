Россия выиграла в ВТО спор по сварным трубам с ЕС Россия в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) выиграла длившийся почти 30 лет спор по методологии корректировки затрат, на основании которой не могла поставлять в Европу сварные трубы без заградительных пошлин. Об этом пишет газета "Коммерсант".



Напомним, пошлины в отношении российских сварных труб в размере 10,1–20,5% действуют c 2015 года. Из-за пошлин, по оценкам российских экспертов, экспорт сварных труб в ЕС практически прекратился



Никита Синицин из BGP Litigation напоминает, что формально ЕС может оспорить решение третейской группы в апелляционном органе ВТО. После распространения решения арбитров должно пройти не менее 20 дней, прежде чем доклад может быть рассмотрен органом ВТО по разрешению споров (ближайший вариант — 28 августа). Процесс может быть приостановлен, говорит эксперт, если ЕС подаст запрос на апелляцию.



"Но сейчас апелляционный орган ВТО формально не работает, поскольку США заблокировали назначение новых членов в его состав,— отмечает Синицин.— Исходя из этого, вступление в силу решения третейской группы будет зависеть непосредственно от действий и желания самого ЕС".



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



