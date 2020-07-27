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Россия выиграла в ВТО спор по сварным трубам с ЕС

27.07.20 11:58
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Россия в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) выиграла длившийся почти 30 лет спор по методологии корректировки затрат, на основании которой не могла поставлять в Европу сварные трубы без заградительных пошлин. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Напомним, пошлины в отношении российских сварных труб в размере 10,1–20,5% действуют c 2015 года. Из-за пошлин, по оценкам российских экспертов, экспорт сварных труб в ЕС практически прекратился

Никита Синицин из BGP Litigation напоминает, что формально ЕС может оспорить решение третейской группы в апелляционном органе ВТО.  После распространения решения арбитров должно пройти не менее 20 дней, прежде чем доклад может быть рассмотрен органом ВТО по разрешению споров (ближайший вариант — 28 августа). Процесс может быть приостановлен, говорит эксперт, если ЕС подаст запрос на апелляцию.

"Но сейчас апелляционный орган ВТО формально не работает, поскольку США заблокировали назначение новых членов в его состав,— отмечает Синицин.— Исходя из этого, вступление в силу решения третейской группы будет зависеть непосредственно от действий и желания самого ЕС".

МинПром

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