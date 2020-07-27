Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Буславец надеется, что закон о реструктуризации зеленых тарифов быстро разблокируют

27.07.20 11:39 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Законопроект №3658 об условиях поддержки возобновляемой энергетики будет разблокирован в ближайшее время и зеленые тарифы будут пересмотрены, рассчитывает вр.и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

"Я рассчитываю, что народные депутаты оперативно решат вопрос с постановлением об отмене голосования за закон и разблокируют его подписание", – сказала О.Буславец на брифинге в Киеве в понедельник 27 июля.

По ее словам, если зеленые тарифы не удастся снизить, то в августе потребители дополнительно заплатят за них 650 млн грн. При этом она сказала, что задержки со снижением зеленых тарифов в июле обошлись в 900 млн грн дополнительных оплат.

"Это будет на совести депутата Анны Скороход, которая зарегистрировала проект постановления, заблокировавшего подписание законопроекта президентом Украины", – отметила глава Минэнерго.

Как сообщалось, в Раде зарегистрирован проект постановления авторства нардепа А.Скороход (депутатская группа "Партия "За майбутне") об отмене ее решения от 21 июля о принятии во втором чтении и в целом как закона законопроекта №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Для разблокирования закона об условиях поддержки возобновляемой энергетики необходимо созывать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором нужно обсудить постановление народного депутата А.Скороход об отмене решения о принятии этого закона, сообщил управляющий партнер адвокатской компании "Соколовский и партнеры" Владислав Соколовский.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:22
ICU прогнозирует спад ВВП Украины на уровне 8%
12:15
В России упало производство нержавейки
11:58
Россия выиграла в ВТО спор по сварным трубам с ЕС
11:25
В июне Китай стал нетто-импортером стали впервые за 11 лет
11:17
Турецкий поток остановят на 2 недели для профилактики
11:02
Нафтогазу разрешили не платить штраф более 2 млрд грн
10:47
США начали прессинговать подрядчиков Северного потока-2 в Европе
10:33
SSAB ожидает улучшения спроса на сталь в третьем квартале
10:29
АМКР хочет покупать электроэнергию непосредственно на АЭС
10:11
Китайская промышленность уверенно восстанавливается 2 месяц подряд
09:59
Posco ожидает снижения цен на руду до 85-90 долл/тонну
09:33
AMNS начала добычу руды в Индии
09:28
В США могут выделить еще 1 трлн долл на борьбу с коронакризисом
08:50
В мире вырос спрос на алюминий
08:08
В середине июля китайские металлурги увеличили производство
24.07.20
17:57
За неделю НБУ продал почти 350 млн долл для поддержки курса гривни
17:34
В первом полугодии дефицит госбюджета составил 18,84 млрд грн
16:30
Зеленский пообещал выполнить требования МВФ
15:51
Antofagasta сократила производство меди во втором квартале
15:19
Шмыгаль обещает ликвидировать ГФС до конца года
23.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!