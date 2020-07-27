Буславец надеется, что закон о реструктуризации зеленых тарифов быстро разблокируют Законопроект №3658 об условиях поддержки возобновляемой энергетики будет разблокирован в ближайшее время и зеленые тарифы будут пересмотрены, рассчитывает вр.и.о. министра энергетики Ольга Буславец.



"Я рассчитываю, что народные депутаты оперативно решат вопрос с постановлением об отмене голосования за закон и разблокируют его подписание", – сказала О.Буславец на брифинге в Киеве в понедельник 27 июля.



По ее словам, если зеленые тарифы не удастся снизить, то в августе потребители дополнительно заплатят за них 650 млн грн. При этом она сказала, что задержки со снижением зеленых тарифов в июле обошлись в 900 млн грн дополнительных оплат.



"Это будет на совести депутата Анны Скороход, которая зарегистрировала проект постановления, заблокировавшего подписание законопроекта президентом Украины", – отметила глава Минэнерго.



Как сообщалось, в Раде зарегистрирован проект постановления авторства нардепа А.Скороход (депутатская группа "Партия "За майбутне") об отмене ее решения от 21 июля о принятии во втором чтении и в целом как закона законопроекта №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".



Для разблокирования закона об условиях поддержки возобновляемой энергетики необходимо созывать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором нужно обсудить постановление народного депутата А.Скороход об отмене решения о принятии этого закона, сообщил управляющий партнер адвокатской компании "Соколовский и партнеры" Владислав Соколовский.



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