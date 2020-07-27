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Турецкий поток остановят на 2 недели для профилактики

27.07.20 11:17 , Интерфакс-Украина
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Первая, турецкая, нитка газопроводной системы "Турецкий поток" остановится до 10 августа. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Это связано с плановыми профилактическими работами с 27 июля по 10 августа на сухопутной части первой нитки, проходящей по территории республики и обслуживаемой турецким монополистом Botas.

Морская часть газопровода прошла техобслуживание 23 по 29 июня. Новый плановый останов морской части будет уже в 2021 году.

"Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год заработал в начале 2020 года. Первая из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран юга Европы.

Газопровод снабжает газом запад Турции, а также Болгарию, Грецию и Македонию. Вскоре газ "Турецкого потока" должен прийти в Сербию, а затем в Венгрию и Австрию.

Российский газ поступает в Турцию также по другому газопроводу через Черное море - "Голубой поток", который выходит на турецкий берег в районе Самсуна.

Турция - третий по объему покупатель российского газа в дальнем зарубежье. В 2019 году турецкий рынок принял 15,51 млрд куб. м газа "Газпрома", максимум зафиксирован в 2017 году - 29,034 млрд куб. м.

МинПром

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