SSAB ожидает улучшения спроса на сталь в третьем квартале

Шведская стальная компания SSAB ожидает, что мировой спрос улучшится к концу третьего квартала.
Компания заявила, что на спрос на сталь в третьем квартале негативно повлияет замедление роста промышленности из-за воздействия вспышки COVID-19, особенно в Европе, а также определенных последствий для Северной Америки.
Ожидалось, что спрос на высокопрочную сталь будет сокращен; тем не менее, в Северной и Южной Америке группа ожидала, что ее поставки в 3-м квартале останутся на прежнем уровне по сравнению с предыдущим кварталом, но поставки в дальнейшем будут снижаться.