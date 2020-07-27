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SSAB ожидает улучшения спроса на сталь в третьем квартале

27.07.20 10:33
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Шведская стальная компания SSAB ожидает, что мировой спрос улучшится к концу третьего квартала.

Компания заявила, что на спрос на сталь в третьем квартале негативно повлияет замедление роста промышленности из-за воздействия вспышки COVID-19, особенно в Европе, а также определенных последствий для Северной Америки.

Ожидалось, что спрос на высокопрочную сталь будет сокращен; тем не менее, в Северной и Южной Америке группа ожидала, что ее поставки в 3-м квартале останутся на прежнем уровне по сравнению с предыдущим кварталом, но поставки в дальнейшем будут снижаться.

МинПром

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