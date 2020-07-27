Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

США начали прессинговать подрядчиков Северного потока-2 в Европе

27.07.20 10:47 , Интерфакс
печать
размер текста:

Власти США пытаются оказывать более интенсивное давление на подрядчиков проекта "Северный поток-2" из ФРГ и других стран Европы, сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на неназванный источник.

Согласно информации издания, представители американской администрации провели видеоконференцию с участием европейских подрядчиков газопровода, в ходе которой высказали недовольство перспективами окончания его строительства.

Источник отметил, что американцы "дружелюбным тоном очень отчетливо пояснили, что хотят предотвратить завершение строительства газопровода".

"Я полагаю, что эта угроза очень, очень серьезна", - подчеркнул он.

По данным издания, в видеоконференции принимали участие до 12 представителей американской стороны из трех министерств - Госдепартамента, Минфина и Министерства энергетики.

В минувший четверг Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета США, который, в частности, подразумевает расширение санкций против компаний, вовлеченных в строительство российского трубопровода "Северный поток-2". До этого этот проект оборонного бюджета с ужесточением санкций в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" одобрила палата представителей Конгресса.

Что касается газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", то в новом проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции.

В частности, проект предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.

Строительство газопровода "Северный поток-2" силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США.

Как заявили ранее в "Газпроме", "проект "Северный поток-2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:22
ICU прогнозирует спад ВВП Украины на уровне 8%
12:15
В России упало производство нержавейки
11:58
Россия выиграла в ВТО спор по сварным трубам с ЕС
11:39
Буславец надеется, что закон о реструктуризации зеленых тарифов быстро разблокируют
11:25
В июне Китай стал нетто-импортером стали впервые за 11 лет
11:17
Турецкий поток остановят на 2 недели для профилактики
11:02
Нафтогазу разрешили не платить штраф более 2 млрд грн
10:33
SSAB ожидает улучшения спроса на сталь в третьем квартале
10:29
АМКР хочет покупать электроэнергию непосредственно на АЭС
10:11
Китайская промышленность уверенно восстанавливается 2 месяц подряд
09:59
Posco ожидает снижения цен на руду до 85-90 долл/тонну
09:33
AMNS начала добычу руды в Индии
09:28
В США могут выделить еще 1 трлн долл на борьбу с коронакризисом
08:50
В мире вырос спрос на алюминий
08:08
В середине июля китайские металлурги увеличили производство
24.07.20
17:57
За неделю НБУ продал почти 350 млн долл для поддержки курса гривни
17:34
В первом полугодии дефицит госбюджета составил 18,84 млрд грн
16:30
Зеленский пообещал выполнить требования МВФ
15:51
Antofagasta сократила производство меди во втором квартале
15:19
Шмыгаль обещает ликвидировать ГФС до конца года
23.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!