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Китайская промышленность уверенно восстанавливается 2 месяц подряд

27.07.20 10:11 , Интерфакс
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В июне прибыль крупных промышленных предприятий в Китае выросла по итогам второго месяца подряд на фоне постепенного восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце увеличилась на 11,5% по сравнению в годовом измерении и составила 666,55 млрд юаней (95,22 млрд долл.).

По данным Wind, июньские темпы роста прибыли были максимальными с марта 2019 года. В мае повышение составило 6%.

За период с января по июнь текущего года прибыль крупных промпредприятий КНР снизилась на 12,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 2,51 трлн юаней. В январе-мае падение составило 19,3%.

Прибыль государственных предприятий Китая в первом полугодии сократилась на 28,5% (39,3% в январе-мае), частных - на 8,8% (11% в январе-мае).

Снижение прибыли с начала этого года отмечено в 31 из 41 сектора промышленности, в том числе в добыче нефти и газа (на 72,6%), в сталелитейном секторе (на 40,3%), в химической отрасли (на 32,2%), сфере цветных металлов (29,4%).

МинПром

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