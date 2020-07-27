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AMNS начала добычу руды в Индии

27.07.20 09:33 , Металлоснабжение с сбыт
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Компания ArcelorMittal Nippon Steel India (AMNS India), бывшая Essar Steel, приступила к добыче железной руды на месторождении Thakurani в штате Одиша.

В феврале текущего года компания была выбрана преимущественным претендентом на получение лицензии на данное месторождение, запасы руды в котором оцениваются в 179 млн. т. Затем AMNS India подписала с администрацией штата соглашение об уплате ройялти и других платежей.

Мощность рудника Thakurani составляет около 5,5 млн. т в год. Как сообщает компания, его запуск позволит ей покрывать до 75% потребностей в ЖРС за счет собственной добычи. В дальнейшем производительность предприятия может быть доведена до 8 млн. т в год.

Руда с Thakurani поставляется на фабрику по производству окатышей в г. Парадип. Его мощность пока что составляет 6 млн. т в год, но AMNS India планирует ее расширение до 12 млн. т.

МинПром

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