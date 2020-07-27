В США могут выделить еще 1 трлн долл на борьбу с коронакризисом В понедельник, 27 июля, республиканцы представят в Конгрессе США очередной пакет антикризисных мер общей стоимостью 1 трл долл, сообщил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox News. Ранее власти США в целом выделили более 2,9 трлн долл. на поддержку экономики и населения страны, пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19.



"Мы готовы действовать быстро. Это все о детях и работе, это наш приоритет",— сказал министр. В пакете предусмотрены прямые выплаты семьям в размере 1,2 тыс долл.



Как сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, администрация президента США Дональда Трампа в целом поддержала разработанный республиканцами пакет помощи и предложила несколько корректировок.



Ранее свой пакет помощи предложили демократы. Пакет антикризисных мер в 3 трлн долл. был одобрен Палатой представителей США, но был отклонен в Сенате, где у республиканцев — большинство.



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