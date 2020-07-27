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В США могут выделить еще 1 трлн долл на борьбу с коронакризисом
27.07.20 09:28
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В понедельник, 27 июля, республиканцы представят в Конгрессе США очередной пакет антикризисных мер общей стоимостью 1 трл долл, сообщил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox News. Ранее власти США в целом выделили более 2,9 трлн долл. на поддержку экономики и населения страны, пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19.
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