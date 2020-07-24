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За неделю НБУ продал почти 350 млн долл для поддержки курса гривни

24.07.20 17:57
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Национальный банк Украины (НБУ) продал на текущей неделе 347,8 млн долл, сдерживая ослабление гривны на межбанковском рынке на фоне неопределенности из-за смены главы регулятора, следует из опубликованных данных НБУ.

Гривна снизилась к доллару на 2,7% за последние семь дней, несмотря на заявления назначенного в прошлый четверг главой НБУ Кирилла Шевченко о том, что под его руководством монетарная и курсовая политика центрального банка останутся неизменными.

На предыдущей неделе центральный банк вообще не выходил на рынок, а начиная с апреля преимущественно выкупал избыточное предложение долларов.

НБУ проводит политику гибкого курсообразования и продает доллары для сглаживания чрезмерной курсовой волатильности или покупает валюту для пополнения резервов.

Сальдо интервенций НБУ с начала года остается положительным: центральный банк купил 3,977 млрд долл. и продал 3,292 млрд долл.

В прошлом году за аналогичный период нетто-объем интервенций НБУ также был положительным: покупка составляла примерно 2,479 млрд долл, продажа - 231,4 млн долл.

В целом за 2019 год НБУ пополнил резервы покупкой валюты на сумму более 7,9 млрд долл., а гривна укрепилась почти на 17% благодаря значительному притоку валюты от экспорта зерна и инвестиций нерезидентов во внутренние гособлигации во второй половине года.

В 2020 году нерезиденты, наоборот, сокращают свои вложения: по данным на 24 июля 2020 года их портфель снизился до 93,04 миллиарда гривен с пикового значения около 129 миллиардов гривен в феврале.

МинПром

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