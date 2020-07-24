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Зеленский пообещал выполнить требования МВФ

24.07.20 16:30
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком и вице-президентом ЕБРР Аланом Пию. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Ригтеринк отметил успешное размещение Украиной евробондов, подписание нового кредитного соглашения с Европейским союзом и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Зеленский подчеркнул, что Украина последовательно поддерживает сотрудничество с международными партнерами, в частности, с МВФ и Всемирным банком. Правительство работает над выполнением условий для получения второго транша кредита МВФ и ЕС", – сказано в сообщени.

Также президент сообщил, что Украина успешно вернулась на внешний рынок капитала – Министерство финансов привлекло 2 млрд долл, что демонстрирует доверие инвесторов к нашей стране.

Глава государства заверил собеседников в том, что со сменой руководителя Национального банка Украины, которым недавно был назначен Кирилл Шевченко, политика НБУ останется такой же эффективной.

"Я хочу вас заверить в том, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и будет проводить взвешенную монетарную политику", – сказал президент.

МинПром

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